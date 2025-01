Foto: Reprodução | Duas mães enfrentaram situações emocionantes ao darem à luz em condições adversárias no município de Breves, arquipélago do Marajó, no Pará. Apesar das situações inesperadas, tanto as mães quanto os recém-nascidos passam bem e já receberam alta.

No primeiro caso, uma gestante entrou em trabalho de parto na rua Duque de Caxias, a poucos metros do Hospital Municipal de Breves. Sem conseguir chegar ao tempo à maternidade, o bebê nasceu nas proximidades de um hotel, com a ajuda de populares. Após o parto, mãe e filho foram levados ao hospital para receber os cuidados necessários.

No segundo episódio, outra mãe, vinda do município de Melgaço em uma rabeta – uma pequena embarcação muito usada na região –, iniciou o trabalho de parto após horas de viagem. Ao desembarcar na orla de Breves, a mulher entrou no trabalho de parto e, com o auxílio de moradores locais, deu à luz no próprio barco. Ela e o bebê também foram encaminhados ao hospital e estão bem.

Esses casos evidenciam tanto os desafios de acesso à saúde em áreas remotas quanto a solidariedade das comunidades locais, que se mobilizam rapidamente para ajudar em momentos de emergência.

Veja os detalhes na reportagem abaixo do repórter Marcos Onias, da RBATV:

Vídeo: Bebê nasce em rabeta e outro na rua em Breves, no Marajó | PA Leia mais https://t.co/HPot0fOGJA pic.twitter.com/stRXhBUkre — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 10, 2025

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/14:31:46

