Ação em cidades do Brasil, liderada por grupo de mulheres indígenas, pede proteção a Alter do Chão, no Pará

Ação #SalvaAlterDoChão em diversas cidades do Brasil — Foto: Suraras do Tapajós/Divulgação

Campanha #SalveAlterDoChão ocorreu nos dias 21 e 22 de novembro e expôs preocupação com a especulação imobiliária e gentrificação em curso do distrito de Santaré Durante dois dias, a campanha de lançamento #SalveAlterDoChão foi realizada em sete cidades do Brasil chamando a atenção para os casos de especulação imobiliária e gentrificação na vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. As ações foram lideradas pelas Suraras, grupo indígena formado apenas por mulheres.

Pôsteres foram espalhados simultaneamente nos dias 21 e 22 de novembro na vila de Alter do Chão (PA), Santarém (PA), Manaus (AM), Belém (PA), Brasília (DF), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Praias de areia branquinha em Alter do Chão surgem no verão amazônico — Foto: Reprodução/TV Tapajós

As Suraras contaram com a participação de outros grupos. “Temos que ter consciência de que fazemos parte do problema, principalmente quando se trata do turismo”, disse Alice Junqueira, integrante do coletivo Clímax Brasil, que participou da atividade na cidade de São Paulo.

“Lutar ao lado de quem resiste com as nossas florestas é a única forma de libertar o nosso futuro. Além disso, foi incrível lutar em afeto e comunidade com outros jovens de Brasília”, completou a ativista climática e integrante do Engajamundo, Paloma Costa.

#SALVEALTERDOCHÂO

Ação #SalveAlterDoDhão aconteceu em cinco estados do Brasil — Foto: Suraras do Tapajós/Divulgação

A campanha foi criada a partir da realização de uma roda de histórias de vida, onde as Suraras compartilharam suas memórias. A partir do que ouviram, identificaram vários temas que afetam sua qualidade de vida e sobrevivência, e escolheram um para criar um chamado coletivo de ação para todo o Brasil.

“Não faz sentido transformar Alter do Chão em uma cidade grande, desmatar e construir resorts e prédios altos na orla para pessoas de fora e com dinheiro. Estão expulsando as famílias Borari cada vez mais para a periferia, e acabando com o Rio Tapajós. Não podemos deixar que destruam nosso território e nosso modo de vida”, afirmou Leila Borari, turismóloga e integrante das Suraras.

Os 12 pôsteres usados na campanha foram desenhados pela artista paraense Renata Segtowick. “Fiz as ilustrações traduzindo para a linguagem da arte urbana as imagens e frases que foram criadas coletivamente pelas Suraras”, contou a artista.

Os desenhos também foram disponibilizados gratuitamente na internet como forma de mais pessoas serem alcançadas pela luta das Suraras. Pôsteres da campanha #SalveAlterDoChão foram feitos por artista paraense — Foto: Divulgação

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...