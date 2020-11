Equatorial Pará lança a campanha Semana Fique em Dia

De 22 a 29 de novembro, os clientes terão isenção de 100% nos juros, multas, encargos por atraso e juros do parcelamento no cartão de crédito.

A Equatorial Energia Pará lançou mais uma campanha de facilidade para quitação de débitos, é a Equatorial TÁ ON – Semana Fique em Dia. A ação ocorre de 22 a 29 de novembro e disponibiliza ofertas exclusivas para deixar as contas de energia em dia. os consumidores terão 100% de desconto nos juros, multas, encargos por atraso e juros do parcelamento no cartão de crédito.

A oportunidade fica disponível somente no site da distribuidora www.equatorialenergia.com.br e no aplicativo para smartphones. A dívida pode ser parcelada em até 12 vezes nas bandeiras Visa, Master, Elo, Hipercard, Amex, Diners Club. Os clientes que possuem o cartão do Auxílio Emergencial, também podem efetuar o pagamento à vista através da bandeira Elo Débito com as mesmas facilidades.

De acordo com o executivo de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, as novas facilidades vão auxiliar o cliente que ainda está sofrendo com os impactos econômicos e acabou acumulando as contas de energia. “A nossa ideia é oferecer condições especiais para todas as pessoas que acessarem o serviço, em especial aquelas que foram impactadas diretamente por esse período difícil que estamos passando por conta da pandemia”, avalia Gilliard.

Durante a Semana Fique em Dia da Equatorial, o cliente pode quitar seus débitos atrasados e assim evitar a suspensão no fornecimento de energia, negativação de crédito e demais ações de cobrança. Para aproveitar as facilidades da campanha, que acontece somente pelo site e aplicativo, é importante que esteja com seu cadastro para login atualizado junto à Companhia. Para baixar o aplicativo também é muito fácil. Basta procurar na Play Store Android ou App Store iOS, pelo app ‘’Equatorial Energia’’ e baixar no smartphone.

A Equatorial reforça que o serviço no site é totalmente seguro, desenvolvido com ferramentas modernas que garantem a segurança das informações dos clientes. Após o pagamento, será gerado um comprovante da transação financeira, proporcionando mais confiança no processo. Com a implantação desse tipo de serviço, a empresa também colabora com as recomendações de distanciamento social evitando que seus clientes saiam de casa.

Prêmios – Aos clientes residenciais que optarem por qualquer uma das facilidades para pagamento, a Equatorial ainda oferece mais vantagens com a promoção Energia em Dia, que realiza sorteios mensalmente de um ano de supermercado no valor de R$ 500,00 e um ano de bônus de R$ 250,00 para pagar a conta de luz. Além disso, na premiação final será sorteado um carro zero km no valor de R$ 37 mil.

Ainda haverá sorteios extras de R$ 12 mil, que serão destinados para eficientização de 10 residências, realizando a troca de equipamentos antigos e de alto consumo por outros novos e mais econômicos. Este valor também será utilizado para custear pequenas reformas como pintura, instalação e fiação elétrica ou outros reparos necessários no domicílio, que possam resultar em redução do consumo. No total, serão distribuídos 64 prêmios equivalentes a mais de R$ 400 mil.

Para participar da campanha o cliente deve estar com as contas em dia com a Equatorial Pará e se cadastrar no site https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/.



