Acidente entre carro de passeio e Kombi deixa ao menos 5 pessoas feridas na BR-163, em Santarém

Kombi e palio se chocaram na BR-163, em Santarém, deixando cinco pessoas feridas — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

Colisão entre os veículos aconteceu na tarde desta quarta-feira (2) na comunidade Tabocal, região de planalto.

Um acidente entre dois veículos na tarde desta quarta-feira (2), na BR-163, comunidade Tabocal na região de Planalto de Santarém, oeste do Pará, deixou ao menos 5 pessoas feridas segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um veículo de passeio modelo palio e uma Kombi colidiram no km 20 da rodovia. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, mas foi retirada do veículo com fratura de fêmur e encaminhada ao hospital, outra foi levada para o Hospital Municipal de Belterra e três com ferimentos leves também foram socorridas pelo Samu e levadas ao Pronto Socorro Municipal de Santarém.

O socorro foi feito por uma unidade avançada do Samu e outras ambulâncias. Uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros e uma equipe especializada em desencarceramento também foram até o local do acidente dar suporte no atendimento às vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal de Santarém esteve com uma equipe no local fazendo barreira para ordenar o fluxo de veículos e evitar novos acidentes.

De acordo com informações preliminares, a kombi seguia em direção ao município de Belterra quando teria sido surpreendida pelo palio, cujo condutor fazia uma conversão. O condutor do palio teve ferimentos leves. As outras vítimas, que estavam na kombi são trabalhadores de uma empresa que está realizando serviços de manutenção na BR-163.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

