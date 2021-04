Casal suspeito de estuprar crianças é preso preventivamente, em Óbidos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada (com informações do G1 Santarém)

As informações colhidas pelos conselheiros foram repassadas à Polícia Civil. O delegado representou à Justiça a prisão preventiva dos dois, sendo a do homem por estupro e a mulher pela omissão.

Segundo as crianças, o homem se relacionava com a mãe há aproximadamente três anos, sendo que nos últimos dois anos, começou com os abusos. Elas teriam contado à mãe sobre os estupros, mas a mesma não fez nada em relação ao caso.

As investigações iniciaram após o recebimento de uma denúncia pelo Conselho Tutelar, que realizou uma busca ativa. As crianças, uma de 12 anos de idade e outra de 10, foram encontradas na casa de uma tia, e confirmaram os abusos em uma escuta especializada.

