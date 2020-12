Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida no bairro Santo Antônio, em Itaituba

Colisão foi registrada na noite desta quarta-feira (16), no cruzamento da Travessa Raimundo Preto com a 29ª rua.

Uma colisão entre dois carros, modelos SW4 e S-10, respectivamente, deixou uma pessoa ferida no bairro Santo Antônio, em Itaituba. O acidente ocorreu por volta de 21h desta quarta-feira (16).

De acordo com informações de testemunhas, o condutor da SW4 subia pela Travessa Raimundo Preto quando, no cruzamento com a 29ª rua, avançou a preferencial e acabou batendo na lateral da caminhonete S-10, que chegou a rodar na pista.

Três pessoas estavam na caminhonete, duas mulheres e um homem, na qual a mulher que estava no banco detrás do veículo, ficou levemente ferida e precisou de atendimento médico. O condutor do SW4, que não teve a identidade divulgada, saiu ileso.

Agentes da Coordenadoria Municipal de Transito de Itaituba (COMTRI) estiveram no local para organizar o fluxo de veículos.



Foto: Richardson Vieira/Portal Giro

Por: Portal Giro

