Faróis apagados, fuga e drogas: o que a PRF diz sobre o atropelamento na Caminhada de Fé com Maria em Santarém

Carro que atropelou fiéis durante a Caminhada de Fé com Maria — Foto: Julian Azevedo/Banda Paz na Terra

De acordo com nota divulgada, o motorista avançou contra os policiais da PRF que realizavam o controle de fluxo na rodovia durante a caminhada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou uma nota sobre o atropelamento que resultou na morte de duas pessoas na madrugada deste domingo (4) na rodovia BR-163 em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu durante a 28ª edição da Caminhada de Fé com Maria.

De acordo com a PRF, o veículo estava com os faróis apagados e o motorista avançou contra os policiais que faziam o controle de fluxo na rodovia durante a caminhada. No veículo os policiais encontraram drogas.

O caso aconteceu por volta de 1h30 da madrugada. Após avançar contra os policiais, o motorista atropelou as pessoas e fugiu do local, sendo acompanhado imediatamente por uma viatura da PRF e da PM que os alcançou. O motorista e dois homens que estavam no carro foram levados para a delegacia de Santarém.

Os três ocupantes do veículo foram submetidos à testes de etilômetro e foi constatado embriaguez, configurando crime de trânsito.

Sirlei Dantas Lira foi indiciado por homicídio qualificado após atropelar e matar fiéis na BR-163 — Foto: Redes Sociais

O motorista foi preso e indiciado por embriaguez ao volante e homicídio qualificado. Sirlei Dantas passou por audiência de custódia e a justiça manteve a prisão dele, sendo convertida para prisão preventiva. Os dois passageiros do veículo foram citados como testemunha e após prestar depoimentos, foram liberados.

O atropelamento

Caminhantes foram atingidos por veículo na Caminhada de Fé com Maria — Foto: Redes Sociais

Um motorista invadiu a BR-163 durante a ‘Caminhada de Fé com Maria’ e atropelou várias pessoas. Três pessoas que estavam no veículo foram presas, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez.

O atropelamento aconteceu por volta de 1h30 da madrugada de domingo (4) próximo ao quartel do 8º BEC.

Mais de 20 pessoas foram atingidas, sendo que 14 pessoas foram levadas ao Pronto Socorro de Santarém. Ângela Maria Gomes Moraes e Marciro Mendes Moraes – mãe e filho – morreram e 4 pessoas continuam internadas.

A Caminhada

Caminhada reuniu aproximadamente 100 mil pessoas — Foto: Gleilson Nascimento/g1

A “Caminhada de Fé com Maria” faz parte da programação oficial das Festividades de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese de Santarém.

Os fieis saíram de Mojuí dos Campos e seguiram até a Praça da Matriz, em Santarém, totalizando 37 KM. Na edição 2022, aproximadamente 100 mil pessoas participaram da Caminhada de Fé com Maria, segundo o Corpo de Bombeiros.

Diferente dos demais anos, a chegada da Caminhada não teve a festa, por conta da tragédia. O Arcebispo Dom Irineu Roman deu a benção aos caminhantes e a programação foi encerrada com muita comoção entre os católicos presentes. (Com informações de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 05/12/2022/10:02:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...