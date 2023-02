Acidente entre moto e ambulância mata mãe que levava filho a consulta

(Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) -Uma mulher de 53 anos que acompanhava o filho, 13, rumo a uma consulta médica morreu depois que uma motocicleta colidiu com a ambulância em que os dois estavam no último domingo (5), em Conceição do Pará, município de Pará Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no km 426 da BR-262.

O motorista da ambulância informou que mãe e filho iam para uma consulta médica em Pará de Minas. O motociclista bateu na traseira da ambulância e atingiu a mulher, que morreu no local. (As informações são do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em07/02/2022/11:10:20

