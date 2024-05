Equatorial Pará orienta consumidores sobre uso de lavadoras de alta pressão

(Foto: Reprodução)- A fim de melhorar a proteção contra acidentes, é preciso garantir o aterramento elétrico, sendo necessário que todas as tomadas possuam três furos: fase, neutro e terra ou fase, fase e terra.

Tem sido cada vez mais frequente o uso de lavadora de alta pressão, também conhecida como lava a jato, nas residências e comércios da região Oeste do Pará. O aparelho oferece precisão na hora do uso e é considerado eficiente para limpar diversas superfícies. Mas, embora pareça simples o uso desse tipo de lavadora, esta pode oferecer risco de vida, já que o aparelho funciona ligado a eletricidade. Por conta disso, a Equatorial Pará alerta para o uso correto tanto em casa quanto no comércio.

De acordo com o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Marcelo Martins, as lavadoras de alta pressão, possuem muitas utilidades e são usadas no dia a dia na limpeza de piscinas, quintais, calçadas, churrasqueiras, veículos e até da casinha do cachorro. Esse tipo de equipamento pode ter fuga de corrente elétrica e precisa sempre estar ligado a tomadas que possuem, no circuito delas, um Dispositivo Diferencial Residual (DR). “Essa exigência é porque eventualmente, algum fio energizado pode encostar indevidamente em uma parte metálica do aparelho, que não é isolante e conduz eletricidade e o DR, considerado um disjuntor especial, identifica quando há uma fuga de corrente, fazendo o circuito desligar, evitando assim, choques que podem levar à morte”, afirma.

O executivo ainda reforça que ao comprar lavadoras de alta pressão, os consumidores devem checar se o produto tem a certificação obrigatória de segurança. “As exigências da Portaria 371, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), foi criada justamente para prevenir acidentes e proteger os consumidores de riscos elétricos, mecânicos, térmicos, de fogo e de radiação desses aparelhos, durante o uso”, finaliza.

Confira mais dicas da Equatorial Pará:

Ao comprar uma lavadora de alta pressão, verifique se ela tem a certificação obrigatória de segurança, conforme as exigências do Inmetro;

Antes de instalar a lavadora, certifique-se de que a rede elétrica local é compatível com a tensão (voltagem) especificada no aparelho. Isso evitará problemas e danos ao equipamento;

Não ligue a máquina antes de abastecê-la com água ou com um produto de limpeza adequado;

Durante a limpeza, use calçados com sola de borracha ou outro material isolante elétrico para evitar acidentes;

Nunca direcione o jato de água para si mesmo, outras pessoas ou animais, pois a força da água pode causar ferimentos;

Ao final de cada utilização, desligue o interruptor do equipamento, aperte o gatilho para retirar a pressão armazenada na lavadora e, somente depois disso, desconecte o cabo elétrico da tomada.

Durante a lavagem de um quintal, por exemplo, observe sempre se a mangueira do equipamento não está dobrada ou em contato com superfícies cortantes;

Nunca mova a lava a jato arrastando-a pelo cabo elétrico ou pela mangueira.

Fonte: ASCOM Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2024/17:20:15

