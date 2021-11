Acidente entre moto e veiculo deixa motociclista menor de idade ferido em Novo Progresso

Um acidente envolvendo motociclista menor de idade e um veículo, aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11 de novembro de 2021 nas proximidades da escola João Carlos Batista em Novo Progresso. (Foto:Ilustrativa)

O acidente foi registrado por volta das 7 (h), o piloto foi identificado W.P.S. de 14 anos, colidiu com um veículo (não identificado) na esquina da Escola João Carlos, no bairro Bela Vista em Novo Progresso. O piloto da motocicleta foi socorrido pelos socorristas do SAMU sendo internado no HMNP com a perna direita quebrada.

O motorista do carro não se feriu.

Outro acidente envolvendo duas motos

Uma colisão entre duas motocicletas resultou em duas pessoas feridas na rua Altamira no bairro Bela Vista na noite desta quinta-feira, 11 de novembro em Novo Progresso. Os dois motociclistas foram socorridos pelo SAMU e estão internados no HMNP, com fraturas.

A causa do acidente não foi divulgada.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...