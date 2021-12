“Inverno amazônico”- Semana de Natal será de chuva em Novo Progresso e por todo o Pará, afirma Semas

A previsão indica tempo nublado com chuvas esparsas nos dias 24 e 25 de dezembro, em grande parte do estado (Foto:Reprodução)

O Natal deverá ser chuvoso para os paraenses. De acordo com o boletim de previsão climático emitido nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), o tempo fica nublado na sexta-feira (24) e sábado (25) em grande parte do estado, com chuvas esparsas.

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), a expectativa para a noite de sexta é de tempo variando entre bom, parcialmente nublado e nublado. Toda a porção norte do estado está na mesma situação, mas com baixa possibilidade de chuva para a RMB e regiões do nordeste do Pará, Marajó, Baixo Amazonas e Calha Norte. O tempo deverá ficar bom na manhã de sábado, sem chuva e com céu de poucas nuvens ou parcialmente encoberto. Mas à tarde, a previsão é de tempo fechado e chuva.

“Inverno amazônico”

Neste final de ano, o estado vive em pleno inverno amazônico, como é chamada esta época de chuvas frequentes. As maiores precipitações estão previstas para a porção sul do estado. Cidades como Marabá, Parauapebas, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Redenção, Novo Progresso, Jacareacanga e Itaituba deverão passar a sexta e o sábado de Natal embaixo de muita chuva.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho, a culpa do Natal chuvoso é dos fenômenos climáticos ocorridos nos oceanos Pacífico e Atlântico.

“Para este Natal (24 e 25), as condições atmosféricas na região tropical indicam instabilidade e estão sendo influenciadas positivamente pelas anomalias da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Oceano Pacífico (anomalia negativa) e pelo Atlântico (anomalia positiva). Essa combinação dos oceanos cria um cenário favorável para a ocorrência de eventos de chuvas na Amazônia e, de modo particular, sobre o Pará. Esse cenário chuvoso deverá afetar principalmente os municípios do sul do estado, causando grande nebulosidade com céu variando entre parcialmente nublado a totalmente encoberto, juntamente com eventos esporádicos de precipitação ao longo dos dias 24 e 25. Então, é previsto que algumas cidades do sul do Pará (Marabá, Parauapebas, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Redenção, Novo Progresso, Jacareacanga e Itaituba) tenham previsão de um Natal com episódios de chuvas.”

Desvio positivo é quando as águas oceânicas superficiais estão mais quentes que as normais, com temperatura acima de 0,5°C. Já a fase negativa possui desvios baixos de -0,5°C. A interação oceano-atmosfera interfere no clima global e regional.

“Em relação à faixa norte do Pará, desde nordeste, RMB, Ilha do Marajó e Baixo Amazonas, estão previstas para a noite do dia 24 condições de tempo parcialmente bom, com céu parcialmente nublado a nublado e baixa possibilidade de chuva para o nordeste, Marajó e Calha Norte. Já para o dia 25, é esperada uma manhã com tempo bom, poucas nuvens a parcialmente encoberto e sem chuva. Porém, para o período vespertino, a instabilidade atmosférica irá predominar com previsão de muita nebulosidade com céu encoberto e eventos de chuva”, completa o coordenador.

Para janeiro de 2022, a previsão é de tendência de chuvas nas categorias acima do normal e muito acima do normal no Pará. A exceção fica para o extremo sul do estado com chuvas na categoria normal. Em fevereiro, as chuvas deverão ficar entre normal e acima do normal. (As informações são da Agência Pará/ Bruna Brabo SEMAS)

