Acidente grave é registrado na BR 163 próximo à Serra do 8º BEC em Santarém; uma das vítimas não resistiu

(Foto:Reprodução) – As vítimas da moto foram levadas para a estabilização do HMS em estado gravíssimo; André Frota não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Um acidente gravíssimo foi registrado por volta das 22 horas de quarta-feira (16) na rodovia BR 163 em Santarém, oeste do Pará, próximo à Serra do Cambuquira, também conhecida como Serra do 8 BEC.

De acordo com as primeiras informações um carro de passeio da marca Siena branco e que descia a serra chocou-se violentamente com uma motocicleta tipo Lander, de placa RWQ 2J34, onde estavam André Frota de Lima, 26 anos e Abraão Melo do Nascimento, de 20 anos.

Piloto e garupa sofreram fraturas expostas e outras lesões graves e foram levados às pressas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal, direto para o setor de estabilização, em estado grave.

Segundo informações de populares o motorista apresentava sinais de embriaguez. O mesmo se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O Motorista, acusado de provocar o acidente, se recusou a fazer o teste do bafômetro – Foto:Reprodução/redes sociais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e conduziu o mesmo, de pré nome Gedervan, para a delegacia de Polícia Civil.

André Frota, 26 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu – Foto:Reprodução

Uma das vítimas, André Frota, que trabalhava como porteiro em uma Unidade de Educação Infantil (Umei) no bairro Santarenzinho, não resistiu aos ferimentos e faleceu. (Com informações do portalrdn).

