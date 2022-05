Acidente na estrada de Chapada dos Guimarães (MT) mata 4 pessoas

Acidente deixa quatro mortos na Rodovia Emanuel Pinheiro — Foto: Reprodução

Vítimas fatais estavam em um Palio que bateu em outros dois veículos durante ultrapassagem.

Um acidente matou quatro pessoas nesta sexta-feira (29), na MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em um Palio que bateu em outros dois veículos, uma caminhonete Blazer e um Ônix.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam no Complexo da Salgadeira e teriam consumido bebida alcoólica, incluindo o motorista que perdeu o controle da direção e atingiu os outros veículos.

O Batalhão de Trânsito diz que o motorista do Palio tentava uma ultrapassagem quando bateu na traseira de um ônibus e atingiu a lateral da caminhonete.

Foram vítimas do acidente na MT-251:

1– Josimar Chagas de Lima, de 21 anos;

2- Marcon Douglas da Conceição Adorno, de 20 anos;

3- Luiz Henrique da Silva dos Santos Nicanor, de 15 anos;

4- Bruno Lopes de Assunção, de 16 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local para realizar atendimento às vítimas.

O helicóptero do Ciopaer – Centro Integrado de Operações Aéreas – chegou a ser acionado para realizar o resgate das vítimas, mas como o trecho do acidente inclui mata fechada na MT-251 não foi possível pousar com a aeronave.

