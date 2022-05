Parentes de caçadores farão reconhecimento de corpos

Os três caçadores estão desaparecidos desde o último dia 24 | Fotomontagem/Reprodução Redes Sociais

Os familiares serão conduzidos por agentes da Polícia Federal para ajudar a reconhecer os cadáveres encontrados, que podem ser de Cosmo Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva Teixeira e Wilian Santos Câmara.

Familiares dos três caçadores desaparecidos desde o dia 24 de abril estão sendo conduzidos pela Polícia Federal até o ponto de apoio das equipes de busca, que fica dentro da terra indígena Parakanã, distante 20 km da sede do município de Novo Repartimento, sudeste do Pará. Embora não haja uma confirmação por parte das autoridades, a expectativa é de que esses parentes possam fazer o reconhecimento dos três corpos encontrados na manhã deste sábado, naquela área.

De acordo com informações da TV Tucuruí, afiliada da RBATV, os agentes da Polícia Federal solicitaram que as famílias de Cosmo Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva Teixeira e Wilian Santos Câmara selecionassem alguns representantes para serem levados até a área próxima à terra indígena Parakanã, onde receberiam mais informações sobre os próximos passos da investigação.

Segundo o comunicado da Polícia Federal, somente após a realização de uma perícia criminal será possível identificar se os três corpos são mesmo dos caçadores desaparecidos e também qual seria a causa das mortes.

A princípio, os corpos devem ser levados pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, por ser considerado o mais bem equipado da região sudeste do Pará.

