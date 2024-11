Açougueiro esfaqueia cliente após reclamação por corte da carne em supermercado

Foto: Imagem ilustrativa | A vítima sofreu uma perfuração no pulmão e precisou passar por uma cirurgia.

Um açougueiro de 25 anos foi preso após esfaquear um cliente que reclamou da qualidade do corte de carne em um supermercado no Setor Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, Goiás. O caso, registrado na última quinta-feira (24), envolveu uma discussão entre os dois, que acabou resultando em violência. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás, a vítima teria se queixado sobre o tipo de carne que lhe foi entregue, gerando atrito com o açougueiro, que resultou em uma reação inesperada e violenta.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança do supermercado mostram o momento em que o cliente chega ao balcão do açougue, retira a carne da sacola e a arremessa na direção do funcionário. Logo em seguida, ele se afasta, mas é perseguido pelo açougueiro, que desferiu um golpe de faca em seu tórax.

A vítima sofreu uma perfuração no pulmão, sendo socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicom. Devido à gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa), onde passou por cirurgia.

Após o ocorrido, a Polícia Civil iniciou buscas e conseguiu localizar o açougueiro na manhã seguinte, em uma residência no Jardim Nova Era, também em Aparecida de Goiânia. Ele foi levado para a 3ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Em audiência de custódia, foi liberado um dia após sua prisão.

Fonte: O Liberal

