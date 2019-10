Globo teria demitido três funcionárias acusadas de tentar prejudicar Maju

Maju Coutinho teria sido criticado por três funcionárias ao errar durante o Jornal Hoje. (Foto:Divulgação TV Globo)

O programa “A Tarde é Sua” divulgou no programa de quinta-feira, 17, a informação

A Rede Globo teria demitido três funcionárias acusadas de tentar prejudicar a atual âncora do Jornal Hoje, Maju Coutinho. A informação foi divulgada pelo colunista do “A Tarde É Sua”, programa de fofocas da RedeTV. De acordo com ele, as funcionárias passaram para a imprensa os erros de Maju no ‘Jornal Hoje’.

As funcionárias trabalhariam na produção do noticiário, como pauteiras e entre outros cargos e não viam Maju como boa opção para a bancada.

Por:Redação Integrada

