PM atira e mata homem acusado de traficar drogas no Pará

Um homem identificado como Djalma Alves Barbosa morreu ontem (31) durante uma ação de policiais da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Portel, na Região de Integração do Marajó. O homem teria efetuado um disparo contra os agentes de segurança pública, que revidaram e acertaram o suspeito fatalmente.

Segundo o gestor do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, os militares estavam em rondas pela rua Pacajá quando receberam informações de que um homem estaria comercializando drogas na rua Presidente Vargas, no bairro da Portelinha.

Os militares foram ao local informado e conseguiram visualizar o suspeito, que teria corrido para um terreno quando percebeu a aproximação policial. Ele teria pegado uma escopeta calibre 12 e ficado à espera dos policiais. Quando os agentes de segurança entraram no quintal teriam sido surpreendidos pelo suspeito que teria efetuado um disparo na direção dos policiais.

Os militares revidaram e acertaram Djalma que ainda foi encaminhado ao Hospital Municipal de Portel, mas não resistiu e morreu.

Os policiais encontraram no bolsa do suspeito duas munições calibre 12 intactas. Segundo a Polícia Militar, Djalma era um indivíduo de alta periculosidade, tendo seu nome em dois processos por roubo e tráfico de drogas.

