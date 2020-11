Acusado de atirar em Jovem no Jucelandia é preso pela policia militar em Novo Progresso

Arma apreendida com suspeito de homicídio em Novo Progresso, no Pará — Foto: Polícia Militar do Pará

João Vitor Lourenço vulgo Maranhão foi preso na noite deste sábado (06) no bairro Jardim América em Novo Progresso.Foto: Polícia Militar do Pará

Após denúncia anônima a guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Maduro e componentes Cabo Ricardo, Cabo Bernardes, Soldados Paiva e Bentes, localizaram o suspeito na rua Valdir Antonio Sanchez , bairro Jardim américa, em uma residência o acusado estava na companhia de outras pessoas, não reagiu foi preso com um revólver calibre 38 e munição , confessou ter disparado contra o Jovem Jonathan da Silva Bezerra de 21 anos na noite de 3 de novembro no bairro Jucelandia. Maranhão também é suspeito de ter assassinado Elieudo Pinheiro Santos na noite do dia 2 de novembro cometido outros crimes em Novo Progresso.

O suspeito e arma de fogo foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

