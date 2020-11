Governador do PA anuncia que vai doar água e cestas básicas para atingidos pelo apagão no Amapá

Segundo Hélder Barbalho, serão enviados ao Amapá aeronaves com 7 mil copos de água e mil cestas básicas. Estado está sem energia elétrica há quatro dias. – (Helder Barbalho — Foto: Jornal Nacional)

O governador do Pará, Helder Barbalho (MBD), anunciou nesta sexta-feira (6) que vai doar mantimentos para as pessoas atingidas pelo apagão no estado do Amapá. Segundo o pronunciamento do governador, divulgado nas redes sociais oficiais do Governo do do Pará, serão enviados ao Amapá aeronaves com copos de água e cestas básicas.

“Amanhã de manhã sairá uma aeronave do Estado com destino ao Amapá, levando 7 mil copos de água de 200ml e mil cestas básicas. Conforme tinha conversado com o governador Waldez Góes. Sempre que possível, o Governo do Pará ajudará nossos irmãos amapaenses neste momento tão difícil”, disse Barbalho.

O estado do Amapá chegou nesta sexta (6) ao quarto dia sem energia elétrica. De acordo com o Governo do Amapá, 13 dos 16 municípios do estado foram afetados pelo apagão. Um incêndio atingiu a subestação de energia elétrica localizada na Zona Norte de Macapá, na noite de terça-feira (3). O acidente fez com que quase 90% da população (cerca de 765 mil pessoas) ficassem sem energia. A previsão é que o problema seja solucionado em até 10 dias.

Postos de combustíveis que usam geradores para obter energia estão com filas enormes desde as primeiras horas da manhã. Na quinta-feira (5), eles foram autorizados a ficarem abertos por 24 horas. Até o momento, não há informações sobre desabastecimento do produto.

As filas também são registradas em supermercados e locais de revenda de água, principalmente na capital Macapá, que concentra 60% da população do estado.

Na quinta-feira (5), a prefeitura decretou estado de calamidade pública em Macapá. Nesta sexta, foi a vez do Estado decretar estado de emergência.

Donos de padarias e supermercados já preveem o prejuízo com alimentos estragados devido à falta de refrigeração. Além disso, macapaenses vêm ocupando shoppings e aeroporto em busca de energia.

Alguns bairros da capital – no Centro e Zona Sul – e no município de Santana, na Região Metropolitana, têm energia. Essas regiões são abastecidas pelos mesmos circuitos de serviços essenciais como hospitais e o sistema de tratamento de água e esgoto. Mesmo assim, os locais têm oscilação no serviço

