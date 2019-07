Acusado de homicídio contra sindicalista é preso em São Félix do Xingu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (Deca) de Redenção, sob a coordenação do diretor da unidade, delegado Antônio Mororó Júnior, e contou com o apoio de uma equipe de policias da Delegacia de Redenção, composta pelo delegado Vinícius Dias e os investigadores Rivaldo e Guilherme.

A Polícia Civil prendeu Elizeu dos Santos Pereira, acusado de ser o autor do homicídio qualificado que vitimou o sindicalista Carlos Cabral Pereira. O mandato de prisão temporária foi cumprido dentro da operação “Pratos Limpos” na última quinta-feira (4). Elizeu foi detido em uma área indígena, na região conhecida como “Apyterewa”, na zona rural de São Félix do Xingu.

