Foragido da justiça é flagrado portando ilegalmente arma de fogo, em Tomé-Açu

Ainda de acordo com a polícia, os ocupantes do veículo foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi constatado que o motorista era um foragido do sistema penal. Ele também teria confessado ser o proprietário da arma de fogo. Os outros dois ocupantes foram liberados.

Os policiais faziam patrulhamento na área quando abordaram o caminhão onde estava o suspeito e mais duas pessoas. Durante a revista, os agentes encontraram no interior do veículo uma pistola de numeração suprimida e mais uma quantia em dinheiro.

Um homem que estava foragido da justiça foi preso na manhã desta sexta-feira (03), no município de Tomé-Açu, nordeste paraense. Segundo a polícia, ele foi flagrado por militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) portando ilegalmente uma arma de fogo enquanto conduzia um caminhão na rodovia PA-140.

