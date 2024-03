Acusado de matar professor em Parauapebas é preso em Goiás

(Foto: Reprodução)- A Polícia Civil de Goiânia (GO) prendeu nesta sexta-feira (8), em Cidade Ocidental (GO), a 70 km da capital, Rafael Dias Rocha, principal suspeito do assassinato do professor Kaique José Dias Oliveira, de 24 anos, na madrugada do último dia 27, no terminal rodoviário de Parauapebas, no Bairro Beira Rio.

A confirmação da prisão foi feita pela Polícia Civil de Parauapebas, que investiga o caso. A prisão se deu por meio de uma operação em conjunto da Polícia Civil do Pará e do Goiás.

Esta semana, a Polícia Civil já tinha descoberto a identificação de Bruno Santos Ribeiro, que teria sido comparsa do autor do crime. Após essa prisão, a Polícia Civil chegou à identificação do matador e é possível supor que seu comparsa tenha delatado o paradeiro do homicida para as autoridades.

Além disso, o crime foi filmado por uma câmera de monitoramento da rodoviária, o que também contribuiu para chegar ao suspeito. Diante de tudo isso, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi concedida pelo Poder Judiciário.

O próximo passo da investigação é recambiar o acusado para Parauapebas, onde será tomado o depoimento dele, ocasião em que possivelmente a polícia deve descobrir o que motivou o assassinato do professor.

