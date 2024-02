Professor é morto a tiros em caixa eletrônico de rodoviária

Kaique José Dias Oliveira havia acabado de desembarcar de um ônibus vindo de Marabá | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O professor Kaique José Dias Oliveira havia acabado de descer de um ônibus vindo de Marabá, quando se dirigiu ao caixa eletrônico da rodoviária de Parauapebas. Um homem se aproximou e desferiu disparos fatais, sem chances de defesa.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará inicia as investigações da morte de um professor, que foi morto a tiros no início da madrugada desta terça-feira (27), em Parauapebas no sudeste paraense. Ele foi executado a tiros assim que chegou a Parauapebas vindo de Marabá.

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, a vítima foi identificada como Kaique José Dias Oliveira, que residia em Marabá, porém, trabalhava em uma escola particular no município de Parauapebas.

Era por volta de 1h da manhã quando a Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Parauapebas foi acionada sobre um homicídio registrado no Terminal Rodoviário.

As informações dão conta que Kaique José Dias Oliveira havia acabado de desembarcar de um ônibus vindo de Marabá, se deslocou até um caixa eletrônico para efetuar um saque, momento em que foi surpreendido por seu algoz, o qual, sem dar qualquer chance de reação, disparou diversas vezes na vítima, que veio a óbito no local.

O suspeito tomou rumo ignorado após o fato. As investigações prosseguem para a elucidação do fato. Na oportunidade, foi acionada a Polícia científica e solicitado remoção, necropsia além da pericia de local de crime.

