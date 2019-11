Aditamento do Fies tem prazo prorrogado para o dia 30 de novembro

Estudantes tiveram problemas ao confirmar informações no sistema

Foi prorrogado o prazo para realizar o aditamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Agora, os estudantes têm até o dia 30 de novembro para acessar o site do programa e efetivar a renovação do financiamento. A nova data é para os estudantes que ingressaram em instituições de ensino superior através do financiamento a partir de dezembro de 2017 pelo Sistema Informatizado do Fies (SisFies). Já os estudantes que firmaram contrato a partir de 2018 têm o prazo definido pela Caixa Econômica Federal.

Quando há aditamento não simplificado ou alterações de cláusulas contratuais, como por exemplo, a mudança do fiador, o aluno precisa levar a documentação que confirme as novas informações ao agente financeiro (Banco do Brasil ou Caixa Econômica) para finalizar o processo.

Inicialmente, o aditamento é feito pelas instituições de ensino e, depois, os estudantes precisam validar as informações concedidas pela faculdade ao sistema. A renovação precisa ser feita a cada semestre e, dessa vez, muitos estudantes relataram que visualizaram mensagens de erro na realização do procedimento.

Sobre o Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que possibilita o ingresso ao ensino superior. Estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das instituições de ensino privadas optam pelo financiamento. Como se trata de um empréstimo, após a conclusão do curso, o estudante beneficiário tem até 18 meses para começar a pagar a dívida.

