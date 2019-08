Bolsas remanescente do Prouni: inscrições terminam hoje (19)

Candidatos ainda não matriculados na IES podem concorrer a uma vaga

As inscrições para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) encerram hoje (19) para os candidatos ainda não matriculados na instituição de ensino superior (IES). Quem for selecionado deverá comparecer na instituição de ensino nos dois dias úteis subsequentes ao da inscrição para comprovar as informações prestadas.

Podem concorrer às bolsas remanescentes brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação. Também estão aptos professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que não tenham participado do Enem. Estes podem se inscrever às bolsas de estudo em cursos de licenciatura.

O prazo foi prorrogado, pois encerraria na última sexta-feira (16). Por conta de uma instabilidade nos portais entre 5 e 7 de agosto, o Ministério da Educação (MEC) decidiu dar mais tempo aos estudantes e instituições. O prazo final para inscrição de candidatos já matriculados na faculdade em que deseja se inscrever não sofreu alterações, encerra dia 30 de setembro.

*Matéria produzida com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...