Adolescente de 12 anos e homem são identificados como autores de ameaça de massacre em escolas no MT

A Polícia Civil apreendeu um adolescente nesta quarta-feira, em Diamantino (MT), um adolescente responsável por publicações em rede social de mensagens com ameaças contra a comunidade de uma escola pública da cidade.

Um adolescente, de 12 anos, foi identificado como autor de ameaças contra uma comunidade escolar, no município de Diamantino (182 km de Cuiabá). Diante do crime virtual, o adolescente foi apreendido e confessou ter criado um perfil falso para divulgar as ameaças, apenas ‘por brincadeira’. Já um jovem de 23 anos, foi preso acusado de também utilizar as redes sociais para divulgar ameaças de massacre, desta vez no município de Feliz Natal (512 km de Cuiabá).A investigação realizada em conjunto pela Delegacia de Diamantino e a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos apurou informações e chegou a uma moradora da cidade, cujo filho, um adolescente de 12 anos, assumiu ter criado o perfil na rede social e feito as publicações, que têm teor criminoso, e disse que era ‘apenas brincadeira’.

O adolescente foi conduzido à Delegacia de Diamantino, ouvido pelo delegado Marcos Bruzzi e autuado pelo Artigo 41, da Lei de Contravenções Penais, que é cometer ato capaz de causar tumulto ou pânico.

