Prefeito diz que ataque as escolas é brincadeira de alunas para gerar pânico nas escolas, e virou modinha para não ter aula

Na manhã desta quarta-feira, 12de abril de 2023, o prefeito Gelson Dill (MDB) , gravou áudio para tranquilizar os pais de alunos, divulgou nas redes, rebatendo as ameaças como faknews, em ataques as escolas do município de Novo Progresso. Segundo o prefeito são “modinhas de alunas para não ter aulas”.

Segundo o prefeito Gelson Dill, a polícia Civil já identificou as meninas, que fizeram os prints, para gerar panico, para não ter aula nas escolas, e todos foram chamadas com os pais e padrastos na delegacia, e todas são menores de idade.

Ainda conforme foi divulgado pelo prefeito, as ameaças são modinha para não ter aula criado por alunas, para gera panico e já foram identificadas pela polícia e não passa de faknews.

Leia mais:Novo Progresso em alerta com novas ameaças de violência nas escolas.

Clique e Ouça áudio do prefeito Gelson Dill (MDB)

Após divulgar áudio amenizando os ataques as escolas municipais, o prefeito convocou reunião emergencial, e em entrevista na rádio comunitária com a presença do delegado e demais autoridades anunciou medidas para garantir segurança das escolas.

Prefeito garantiu que medidas serão adotadas para tranquilizar comunidade escolar preocupada com possíveis atentados. O prefeito disse que a polícia está de parabéns, que todas as ameaças foram investigadas, descoberto os autores e responsabilizados, todas alegaram ser uma brincadeira.

A secretaria de Educação, Ires Melman, seguido o prefeito, também divulgou nota na manhã desta quarta-feria (12). (veja abaixo)

Leia a nota da Secretaria de Educação de Novo Progresso

Olá! Boa noite! Sou Ires Melman, estou Secretária de Educação.

Estamos vivendo um momento extremamente complexo em todo o mundo. E o desejo de todos é um ambiente seguro para nossos filhos.

Todas as notificações encaminhadas pelas escolas para a Secretaria Municipal de Educação foram registrados boletins de ocorrências e os vários supostos autores foram e estão sendo identificados pela Polícia Civil, inclusive os donos das várias contas no Instagram e também a ocorrência de hoje, 11/04, que vinculou em muitos grupos de WhatsApp.

Compreendemos perfeitamente a preocupação dos pais e/ou demais responsáveis.

A Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Secretaria de Educação estão empenhados em garantir a segurança e a ordem de todos os estudantes e todos os servidores da educação.

Amanhã, dia 12/04, a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar, SINTEPP, CACS Fundeb, Secretaria de Educação e Secretaria de Governo farão uma reunião, logo após, serão divulgadas todas as ações realizadas e as posteriores ações.

Atenciosamente,

Ires Melman

Secretária Municipal de Educação

Escolas Vazias

Como prevenção e medo, os pais dos alunos da rede municipal de ensino de Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará, não deixaram os filhos irem às escolas nesta quarta-feira , 12 de abril de 2023.

Caos

Diante do caos, o prefeito Gelson Dil (MDB), acompanhado do delegado Dr. Wagner, e sargento Riba da Policia Militar ,Secretaria de Educação Iris Melmam, coordenadora Nubia, e outras autoridades estiveram participando de um debate no Jornal do Meio dia na Rádio Comunitária Cultura FM, com objetivo de tranquilizar pais, alunos, professores e funcionários, a Prefeitura de Novo Progresso decidiu tomar uma série de providências para reforçar a segurança nas unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino) – creches e colégios para estudantes do Ensino Fundamental. Dentre elas, estão o reforço da ronda escolar e a implantação de canal direto de comunicação das unidades com a Polícia Militar e Civil, o popular botão do pânico, que o prefeito rebatizou de “botão de emergência”.

Assista à entrevista do prefeito Gelson Dill (MDB), delegado Dr. Wagner, Sargento Riba da PM, Secretaria de Educação Iris Melmam e coordenadora Nubia.

Medidas que serão tomadas

Segundo o prefeito, as principais medidas a serem tomadas contata com o reforço da ronda escolar pela polícia Militar e a implantação de canal direto de comunicação das unidades com a Polícia Militar e Civil, o popular botão do pânico, que o prefeito rebatizou de “botão de emergência.

O Governado Helder Barbalho (MDB), também se manifestou nesta quarta-feira, 12 de abril sobre as ameaças nas escolas do estado. (assista o video abaixo)

Medo e falta de segurança

Ameaças de massacre reduzem frequência de alunos em escolas de Novo Progresso dizem educadores e pais.

Retomar o andamento nas salas de aula diante de uma série de ameaças e ataques é um desafio que acompanha os profissionais da educação. Casos de bullying, brigas e o medo gerado pela violência são alguns dos elementos que compõem o pano de fundo da complexa situação.

Apesar de não haver registro de ataques às escolas de Novo Progresso, ao menos quatro colégios sofreram com ameaças nas últimas duas semanas. São eles:

*Escola infantil Maria Igneis

* Centro de Ensino Fundamental João Carlos Batista

* Escola Estadual Waldemar Lindemayer

*Escola municipal Tancredo Neves

Veja as postagens das ameaças





Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/2023/18:21:59

