Adolescente de 13 anos morre após sofrer agressões de colegas em escola; pai diz que filho sofria bullying; VÍDEO

(Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)- Jovem foi levado mais de uma vez à UPA de Praia Grande, e só foi internado uma semana após relatar dores e falta de ar.

Um adolescente de 13 anos morreu uma semana depois de dois colegas pularem sobre as costas dele dentro de uma escola estadual em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações da secretaria de educação do Estado de São Paulo e do município, o caso é investigado.

A agressão contra Carlos Teixeira Gomes Ferreira Nazara aconteceu no último dia 9. Ao chegar da escola, o adolescente reclamou de dores nas costas e falta de ar.

O pai, Julisses Fleming Gomes Ferreira Nazara, disse ao GLOBO que levou o filho à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande mais de uma vez.

Os sintomas do adolescente se intensificaram na segunda-feira, uma semana após a agressão. Com as queixas do filho, o pai decidiu levá-lo à UPA Central de Santos (SP), onde o jovem precisou ser internado e entubado.

No dia seguinte, o jovem transferido para a Santa Casa de Santos e morreu após três paradas cardiorrespiratórias.

— A gente leva a criança para escola achando que a criança vai estudar, vai ser alguém na vida, que lá é um ambiente seguro e, ao final, olha o que acontece. Me sinto incapaz. Isso destruiu minha família. Minha esposa e eu esperamos que a justiça seja feita — lamentou o pai.

De acordo com o Julisses Fleming, o filho relatou que estava de costas para a dupla conversando com um outro colega.

Neste momento, dois adolescentes mais velhos roubaram um pirulito e uma discussão começou, assim, os suspeitos teriam pulado em cima dele.

Fleming solicitou uma reunião com a diretora e, segundo ele, não foi atendido. O manobrista e porteiro de 42 anos afirmou que essa não teria sido a primeira vez que o filho sofreu bullying na escola.

Inicialmente, o caso foi registrado como morte natural, a família, porém, solicitou que fosse investigada a causa do óbito como suspeita.

O corpo de Carlos foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Santos para que a apuração dos fatos fosse iniciada.

VÍDEO:

Adolescente de 13 anos morre após sofrer agressões de colegas em escola; pai diz que filho sofria bullying.

Leia mais: https://t.co/ddveQxLq94 pic.twitter.com/KGw6sfZDaj — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 19, 2024

Fonte: Contilnet Noticias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2024/10:33:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...