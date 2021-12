Adolescente morre no banheiro de casa: padrasto é preso suspeito do crime

A morte da jovem Tainá dos Santos ainda é um mistério para a Polícia Civil de Itupiranga.

A adolescente Tainá Lima dos Santos, de 17 anos, foi encontrada morta, na madrugada de ontem (29), dentro do banheiro da casa da mãe dela, localizada na Rua 25 de Agosto, no Bairro Vitória, em Itupiranga, na Região do Lago de Tucuruí, sudeste paraense.

O padrasto da garota, identificado como Gilberto Silva, foi preso pela Polícia Civil local como suspeito de matar a jovem. O caso, no entanto, ainda está cercado de mistério, uma vez que a primeira versão apresentada foi de que a garota teria cometido suicídio, cortando os pulsos, após um discussão com a mãe dela, Maria Ferreira Lima, e com o padrasto.

O que despertou suspeita de que houve homicídio, segundo policiais que atenderam a ocorrência, foi a demora na comunicação da morte da adolescente por parte da mãe e do padrasto. O crime só teria sido comunicado à Polícia Civil horas depois.

Os policiais investigam para saber qual a versão verdadeira, pois a outra versão é de que a garota teria brigado com a mãe e teria sido esfaqueada por Gilberto Silva dentro do banheiro. Segundo esta versão, Tainá dos Santos teria chegado em casa por volta de 3h30 da madrugada, aparentando estar sob efeito de entorpecentes, dando início a uma confusão.

A adolescente teria tentado quebrar o banheiro e teria sido contida pela mãe e o padrasto, ocasião em que teria ocorrido o crime. A mãe da vítima prestou depoimento na Delegacia da Polícia Civil da cidade e foi liberada, enquanto o padrasto foi preso, acusado de provocar a morte da enteada.

O corpo da garota foi removido para o Instituto Médico Legal de (IML) de Marabá, onde passou por perícia e depois foi levado de volta para Itupiranga, onde foi sepultado. A necropsia vai esclarecer o motivo da morte.

Fonte:VEr-o Fato

Paulo Jordão por Paulo Jordão 30/11/2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...