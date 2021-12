Ciúmes na BR 163-Motorista de caminhão mata amante da mulher e é preso na Vila Isol em Novo Progresso

Cristina Aparecida Correa e o esposo Antônio de Amaral Gonçalves – (Foto:Reprodução) –

O motorista de caminhão Paulo Antônio de Amaral Gonçalves, foi preso nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021, pela polícia Militar do distrito de Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso) acusado de matar a tiros por ciúmes o amante da mulher na comunidade de São Roque às margens da rodovia BR-163 em Novo Progresso.

Paulo que é motorista da empresa Baronio, dirigia caminhão Volvo 540 de cor branca, placa BET 2896, ao ver o caminhão do amante da sua mulher que é motorista da empresa Canada, parado na comunidade São Roque, parou para satisfação e acabou disparando quatro(4) tiros de revólver 38 na vítima.

A polícia militar foi informada do crime que o acusado seguia Vila Isol (km 1000), fez barreira e prendeu em flagrante Paulo Antônio de Amaral Gonçalves, com arma do crime. O motorista confessou que passava pela rodovia e avistou o caminhão do Romeu Coutinho, que teria relacionamento amoroso com Cristina Aparecida Correa, sua esposa, e parou para tirar satisfação acabou discutindo e disparou quatro tiros na vitima que morreu no local.

Após confessar o crime o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de polícia civil de Novo Progresso para procedimentos.

“O motorista confessou para polícia que o crime foi cometido por motivo passional, matou Romeu Coutinho por ciúmes já que ele mantinha um romance as escondidas com a sua esposa”.

Por:Jornal Folha do Progresso

