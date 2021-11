Enem 2021: a partir de hoje (29) participantes podem pedir reaplicação da prova

Prazo vai até 03 de dezembro; veja quem pode solicitar

Participantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 que apresentaram sintomas de doenças infectocontagiosas e, por isso, não puderam comparecer às provas precisam estar atentos. Hoje (29), inicia o prazo para solicitar a reaplicação do exame. O período se estende até o dia 03 de dezembro e pode ser realizado através da Página do Participante.

Têm direito a solicitar a reaplicação os participantes que apresentaram alguns dos sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), incluindo suspeitas de Covid-19.

Para tanto, será necessário anexar documentos legíveis que comprovem a condição de saúde. O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB. Na documentação, deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. Posteriormente é preciso verificar, na Página do Participante, se o pedido foi aprovado.

Segundo o edital do Enem 2021, são consideradas como doenças infectocontagiosas que dão direito para pedir a reaplicação: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19.

Reaplicação

As provas do Enem para os inscritos ausentes por motivo de doença, com pedido autorizado pelo Inep, serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021. Também nessas datas o exame será aplicado para aqueles que se inscreveram entre 14 e 26 de setembro, após nova oportunidade destinada às pessoas isentas da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020.

