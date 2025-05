Adolescente se apresenta à polícia após esfaquear três jovens durante briga em Marabá (PA)

(Foto: Ilustração) – O adolescente apresentava lesões no rosto e alegou ter sido agredido pelos demais antes de reagir com um canivete.

Um adolescente de 17 anos se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira (8/5), após ser apontado como autor das agressões com arma branca que deixaram três jovens feridos na noite de terça-feira (7/5), no bairro Coca Cola, em Parauapebas, sudeste do Pará.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 nas proximidades do Colégio Inácio de Souza Moita, localizado no Km 07. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (Niop) para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas foram socorridas com ferimentos provocados por faca de serra e encaminhadas ao hospital.

Os feridos foram identificados como dois jovens de 18 anos e um adolescente de 14. Um deles apresentava perfuração no abdômen, outro teve ferimento na mão esquerda e o terceiro sofreu corte no cotovelo. Populares relataram que a briga ocorreu fora das dependências da escola e não teve relação com a instituição de ensino.

Segundo os relatos, o suspeito fugiu do local em um carro modelo Corsa de cor cinza. Por volta de meia-noite e meia, enquanto a guarnição policial apresentava outra ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, a mãe do adolescente compareceu com o filho, que confessou envolvimento no caso.

O adolescente apresentava lesões no rosto e alegou ter sido agredido pelos demais antes de reagir com um canivete. A mãe informou que a arma teria sido tomada de um dos agressores durante a luta corporal, sendo utilizada para defesa.

O jovem foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), onde foram adotadas as providências legais. A Polícia Civil investiga o caso.

