Suspeito de matar estudante de medicina em bar é preso no MT

Paulo Henrique Barbosa Vieira, de 19 anos, foi morto enquanto jogava sinuca, em fevereiro.

Um jovem de 18 anos foi preso, nessa terça-feira (6), suspeito de homicídio qualificado contra Paulo Henrique Barbosa Vieira, de 19 anos, em Mirassol D’Oeste, a 329 km de Cuiabá, no dia 5 de fevereiro. O estudante de medicina foi assassinado a tiros enquanto jogava sinuca em um bar.

O investigado foi reconhecido em uma fotografia por uma testemunha. Ele teve prisão temporária e outras medidas cautelares, como quebra de sigilo de dados telefônicos e de dispositivos eletrônicos, decretadas para esclarecer o crime.

Paulo Henrique cursava o ensino superior em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Entenda o caso

Testemunhas relataram à polícia que um homem chegou de moto ao estabelecimento e ficou parado por alguns minutos no local. Em seguida, o suspeito foi ao banheiro, retornou com capacete na cabeça, seguindo na direção da vítima e efetuou os disparos.

Após o crime, o atirador fugiu do bar e não foi encontrado pela polícia. A motivação do crime não foi informada.

À polícia, familiares do suspeito relataram que depois de cometer o homicídio, o jovem estava bastante nervoso e procurou abrigo na casa de parentes.

