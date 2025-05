Prefeitura é multada por guardar madeira ilegal para construção de pontes em município de MT

Caminhão da Prefeitura de Guarantã do Norte transportando toras de madeira irregular — Foto: Reprodução

Fiscalização encontrou cerca de 34 metros cúbicos de toras estocadas a céu aberto, sem a documentação exigida por lei.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) multou a Prefeitura de Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá, por armazenar madeira extraída ilegalmente de floresta nativa no pátio da Secretaria de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos. A fiscalização encontrou cerca de 34 metros cúbicos de toras estocadas a céu aberto, sem a documentação exigida por lei.

De acordo com a Sema, a prefeitura informou que o material foi doado por um produtor rural e seria usado na recuperação de pontes em estradas vicinais. No entanto, a carga não possuía a Guia Florestal, documento obrigatório para transporte e armazenamento de madeira nativa.

A TV Centro América entrou em contato com a prefeitura, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Imagens de satélite confirmaram o desmatamento de mais de 37 hectares de vegetação amazônica entre 2021 e 2022, em uma área sem autorização e sem registro no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR). Segundo a fiscalização, o local da extração é considerado área de preservação.

Embora a multa tenha sido aplicada no dia 19 de março de 2025, o caso ganhou repercussão nesta semana após a circulação de um vídeo que mostra a madeira estocada no pátio público. Durante a fiscalização, o secretário de Infraestrutura, Alex Sandro Pilatti, afirmou que o doador teria autorização para o corte, o que foi descartado pela Sema após análise técnica.

Além de aplicar a multa, a Sema apreendeu a carga e encaminhou o caso ao Ministério Público Estadual. A prefeitura foi responsabilizada pelo armazenamento irregular da madeira. Já o dono da área desmatada será investigado em outro processo.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/14:42:43

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

