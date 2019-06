Adolescentes são apreendidos com arma e confessam intenção de assaltar no Parque da Cidade

Arma encontrada com dupla de adolescentes no Parque da Cidade, em Santarém — Foto: PM Santarém/Divulgação

Dupla estava nas imediações quando foi abordada pela PM. Os dois foram levados à delegacia.

Dois adolescentes foram apreendidos nas proximidades do Parque da Cidade, em Santarém, no oeste do Pará, após abordagem da Polícia Militar. As apreensões foram feitas na manhã desta terça-feira (25).

De acordo com o capitão da PM Loris Figueira, informações repassadas ao Núcleo Integrado de Operações (Niop) relataram que uma dupla suspeita estava na Avenida Barão do Rio Branco. Uma viatura foi deslocada para a área.

Ao abordar as duas pessoas, os policiais constataram que se tratava de dois adolescentes de 15 anos, sendo que um deles estava armado com um revólver calibre 32 com cinco munições intactas.

Após serem questionados pelos policiais os adolescentes confessaram que tinham a intenção de assaltar pessoas que frequentam o Parque da Cidade para a prática esportiva.

A dupla foi encaminhada a 16ª Seccional de Polícia Civil e apresentada ao delegado plantonista para os procedimentos que o caso requer.

Por G1 Santarém — Pará

