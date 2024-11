Advogado tem escritório e casa alvejados em MT; OAB pede proteção

Após escritório, casa de advogado é alvo de tiros em MT.(Imagem: Reprodução)

OAB/MT solicitou medidas de segurança policial após violência contra o advogado Marcos Mendes.

A residência do advogado Marcos Mendes, em Lucas do Rio Verde, foi alvejada por tiros na tarde deste domingo, 3, em mais um ato de violência contra o profissional, que já havia sido alvo de outro ataque apenas um dia antes. No sábado, 2, o escritório de Mendes foi atacado por pessoa que, além de realizar disparos, pichou a residência da advogada Caroline Miranda, em uma série de atos intimidatórios contra a advocacia na região.

As autoridades policiais, ainda no sábado, prenderam o autor dos disparos, que confessou o crime. No entanto, o episódio deste domingo levou a OAB/MT a intensificar seus esforços para garantir a segurança do advogado e de sua família.

Em uma nota pública divulgada na noite de domingo, a OAB/MT, por meio de sua presidente, Gisela Cardoso, expressou repúdio pelo novo ataque a Mendes e informou que reforçou o pedido de proteção policial junto ao secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Coronel Roveri.

Atendendo à solicitação, o secretário destacou um aumento do efetivo policial no município, com o envio da Força Tática e da Cavalaria da Polícia Militar para assegurar a proteção do advogado e sua família.

Desde o primeiro ataque, a OAB/MT, juntamente com a presidente da subseção da OAB em Lucas do Rio Verde, Danusa Oneda, disse que tem monitorado de perto a situação e mantido contato constante com as autoridades policiais e o governo estadual.

Segundo a subseção, o governador em exercício, Otaviano Pivetta, e o secretário de Segurança têm demonstrado apoio e agido com prontidão para atender às demandas de segurança feitas pela entidade.

“A OAB-MT permanece em atenção total a esse preocupante episódio de violência contra a advocacia e informa, ainda, que está em contato direto e constante com as autoridades policiais de Lucas do Rio Verde, assim como com o governador em exercício, Otaviano Pivetta, e o secretário de Segurança de MT, que têm agido com prontidão e atenção à solicitação da OAB/MT.”

Fonte: Portal Migalhas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/16:18:23

