Imagens mostram passageiros e tripulantes impedindo o homem de abrir a porta do avião | Foto: Reprodução / Redes sociais

Voo saiu de Brasília na madrugada desta quinta-feira (5) com destino a Cidade do Panamá; o incidente teria acontecido pouco tempo antes do pouso na capital do Panamá.

Um homem precisou ser contido por passageiros e pela tripulação de uma aeronave, que saiu de Brasília com destino ao Panamá, após tentar abrir a porta do avião durante voo. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (5), poucos minutos antes do pouso.

O voo era da companhia aérea Copa Airlines, que saiu do Brasil na madrugada desta quinta-feira (5). Imagens nas redes sociais mostram o homem sendo contido por passageiros e tripulantes, momentos antes do avião pousar.

Testemunhas relataram nas redes sociais que ele foi detido por militares do Panamá assim que o avião pousou. Ainda não se sabe se o homem teria tido um surto psicótico.

Conforme a companhia aérea, o caso foi registrado durante o voo CM204. “Houve uma situação durante a fase de pouso em que um passageiro indisciplinado tentou abrir uma das portas da aeronave”, disse a empresa.

“Graças ao profissionalismo da tripulação, a segurança do voo e dos passageiros foi protegida”, finalizou a Copa Airlines.

Vídeo: passageiro tenta abrir porta de avião durante voo de Brasília para o Panamá Leia mais https://t.co/KR47ADg0Jk pic.twitter.com/KTWsYhCBu3 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 5, 2024

Fonte: *Com informações do Estadão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/16:25:23

