Advogados de Santarém são candidatos à vaga de desembargador do Pará; confira os nomes

Katia Tolentino e José Ronaldo Campos — Foto: Redes Sociais

Katia Tolentino e José Ronaldo Dias Campos estão na lista de candidatos ao desembargo do Quinto Constitucional, vaga cativa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no TJPA.

Dois advogados de Santarém, no oeste do Pará, estão na lista dos candidatos à vaga de desembargador do estado. José Ronaldo Dias Campos e Katia Tolentino são advogados há 40 e 38 anos, respectivamente.

Os advogados santarenos concorrem à vaga cativa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), conhecido como Quinto Constitucional. As inscrições encerram nesta quarta (17) e outros 6 nomes já estão na lista.

José Ronaldo Campos tem 40 anos de atuação ininterruptos militando nas Áreas Cível e Penal; Mestre em Direitos Fundamentais e Relações Sociais pela UFPA, com especializações em Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal e Processo Penal; professor aposentado da UFOPA e UFPA; ex-professor da UNAMA/FIT/ISES e do ILES/ULBRA/STM.

Kátia Tolentino tem 38 anos de atuação na advocacia e esta é a primeira vez que a advogada concorre ao cargo. Kátia também atua como professora no curso de direito da Unama, em Santarém.

A advogada é filha do médico Alberto Tolentino, que foi homenageado com o nome do Hospital Municipal.

Critérios e escolha

O processo de escolha consiste na formação de uma lista de candidatos indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Após a indicação, o TJPA envia 3 dos 6 nomes para o governador que fica responsável por nomear o novo desembargador do estado.

Entre os critérios para concorrer a vaga, estão: notório saber jurídico, reputação ilibada e pelo menos 10 anos de atividade profissional comprovada.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/09:18:16 (Com informações de Dominique Cavaleiro*, g1 Santarém e região — PA).

