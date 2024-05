Aeronave que foi apreendida pela PF é destruída pelo fogo em pista de garimpo

(Foto:Reprodução) – Um avião que foi apreendido com suspeita de várias irregularidades, foi incendiado na madrugada desta sexta-feira dia 31 de maio de 2024, por volta das 4h00 da manhã, no distrito de Crepurizão, município de Itaituba, no sudoeste do estado.

O avião estava apreendido – Segundo informações, o incêndio foi criminoso, o autor ou autores do incêndio, aproveitaram que a partir das 4h00 da madrugada, o motor que gera energia para a comunidade é desligado, consequentemente as câmeras de segurança das proximidades da pista de pouso também são desligadas por falta da energia.

Aproveitando-se dessa situação, o autor ou autores do incêndio, aproveitaram a escuridão e incendiaram a aeronave, que teria várias irregularidades, pois a mesma seria periciada pela Polícia Federal de Itaituba. Não houve tempo para qualquer ação de conter o fogo, na comunidade não tem corpo de bombeiros, e o fogo se alastrou muito rápido, quando a polícia militar chegou no local, o avião já estava praticamente destruído.

O piloto e copiloto foram detidos pela polícia Militar e serão apresentados na sede da Polícia Federal em Itaituba, que irá investigar o caso, também a polícia civil foi comunicada do fato ocorrido.

O avião de prefixo *PR-PFC BARO* de cor branca com azul, foi destruído pelo fogo, o mesmo estava na pista de pouso da comunidade. O avião estava trancado na hélice pois não poderia ser furtado, talvez por isso foi incendiado para ocultar provas que possivelmente seriam encontradas pela Polícia Federal.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2024/15:49:38

