Neymar e Luana Piovani viralizam com treta na web após o atacante participar de projeto associado à privatização de praias

(Foto: Reprodução)- Artista e o atacante viraram assunto nas redes na quinta-feira (30). Após a atriz soltar várias criticas ao jogador em suas redes sociais, ele decidiu retribuir.

Luana Piovani e Neymar protagonizaram uma treta na web na quinta-feira (30). A briga começou porque a atriz criticou o jogador de futebol ao compartilhar uma notícia sobre o envolvimento do atacante com uma incorporadora que pretende erguer imóveis de alto padrão em trecho entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. O projeto foi associado à PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Privatização das Praias.

“Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser! Como a gente tem que batalhar para não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo, porque ele realmente fez muita coisa pelo Brasil. Se não ele não era quem é hoje”, avaliou.

Piovani também rebateu seguidores que chamaram o atleta de “ótimo pai”. “Como consegue ser tão mau-caráter? Ele é um péssimo exemplo como pai, homem e cidadão. É um péssimo exemplo como marido. Péssimo. Se ainda estivesse bombando na carreira. Não… Você que consegue não ser a maioria, não dá mais like não”, aconselhou a artista.

Luana citou ainda traições de Neymar e lamentou por Bruna Biancardi, mãe de Mavie, filha do brasileiro. Para ela, a influenciadora vive uma ilusão:

“Pode ser que a mulher com quem ele esteja o ache um ótimo pai. Mas a gente precisa ter discernimento para ver que ela está vivendo uma fantasia, né? Ela está achando que está vivendo uma coisa boa. Essa menina acha que ele é um bom pai, mas ela está com a régua errada. Alguém que não respeita, não valoriza, não considera, não cuida da mãe de um filho, não é um bom pai.”

Neymar rebate Luana Piovani

Após ser detonado por Luana, Neymar se manifestou e atacou a apresentadora.

“Acho que abriram a porta do hospício, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira o meu nome da boca, incrível. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você. Mas agora tem que enfiar o sapato na tua boca porque você só fala m…”, disparou.

Neymar, que também é pai de Davi Lucca, com Carol Dantas, perdeu a paciência e soltou o verbo

“Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na tua cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet. Está pensando que é quem? Vai para o c…”, acrescentou.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2024/14:02:13

