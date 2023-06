Ibama aplica R$ 47 milhões em multas e embarga 7,4 mil hectares em operação contra desmatamento no AM

Queimada sobre área degradada no Parque Nacional Mapinguari, em Lábrea, Amazonas — Foto: Christian Braga/Greenpeace

A ação ocorreu no sul de Lábrea. Segundo o Ibama, a área é alvo de criminosos que avançam mata a dentro a partir da Ponta do Abunã, em Porto Velho (RO).

O Ibama aplicou R$ 47 milhões em multas e embargou 7,4 mil hectares de áreas desmatadas ilegalmente, durante uma operação realizada em maio no Amazonas. A ação ocorreu no sul de Lábrea.

Segundo o Ibama, a área é alvo de criminosos que avançam mata a dentro a partir da Ponta do Abunã, em Porto Velho, capital de Rondônia.

Com a aplicação dos embargos pelos agentes ambientais, o instituto quer garantir a regeneração natural da área de floresta destruída pelos desmatadores.

Apreensões

A operação apreendeu 1.033 cabeças de gado, cerca de 4.400 m³ de madeira serrada, 362 m³ de madeira em tora, cinco motores e duas motosserras, entre outros equipamentos.

De acordo com o Ibama, parte da madeira foi doada à prefeitura de Acrelândia, no Acre.

A ação foi executada pelo Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia (GCDA), que atua com constantes fiscalizações, com foco nos planos de manejo, serrarias, áreas embargadas e áreas de novos desmatamentos.

Além do Ibama, participaram da operação a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Prefeitura de Acrelândia, a Polícia Militar de Rondônia, o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

