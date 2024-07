Aeroporto de Belém está entre os 10 melhores do mundo

Aeroporto Internacional de Val de Cans | Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

Dois aeroportos brasileiros estão entre os 10 melhores do mundo em 2024, um deles é o de Belém, segundo ranking AirHelp Score.

O Brasil tem dois aeroportos entre os 10 melhores do mundo em 2024. É o que revela o ranking internacional AirHelp Score, divulgado ontem, 9. Na lista estão os aeroportos internacionais de Brasília, no Distrito Federal, em quinto lugar, e o de Belém, no Pará, na nona posição.

O Aeroporto de Hamad, no Catar, figura na primeira colocação, seguido do Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, em segundo lugar, e do Aeroporto Chubu Centrair, no Japão, na terceira posição.

O estudo listou 239 aeroportos, que foram avaliados por 17,5 mil usuários de 64 países. O levantamento analisou dados de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024 em três categorias, sendo elas pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes.

O Aeroporto Internacional de Brasília obteve nota 8,6 para pontualidade dos voos, 8,0 para qualidade do serviço e 7,9 para qualidade de alimentação e lojas, alcançando 8,32 como nota final. Já o Aeroporto Internacional de Belém recebeu nota 8,3 para pontualidade dos voos, 8,1 para qualidade do serviço e 8,3 para qualidade de alimentação e lojas, atingindo 8,26 como nota final.

“Neste ano o Brasil registrou menos destaques no ranking em relação aos levantamentos anteriores, com apenas dois aeroportos entre os 10 melhores do mundo. Os aeroportos de Brasília e Belém mantiveram-se nas primeiras posições com boas avaliações, especialmente em relação à pontualidade dos voos, garantindo bom desempenho nas chegadas e partidas e a satisfação dos passageiros que se deslocam pelos aeroportos brasileiros”, avalia Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Publicada desde 2015, AirHelp Score é a avaliação mais abrangente e precisa de companhias aéreas e aeroportos com intuito de ajudar os passageiros a planejar melhor seus voos. O ranking é produzido pela AirHelp, empresa de atendimento a viajantes.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/16:17:55

