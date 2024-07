Motivação dos assassinatos em Jacundá finalmente é revelada

Gabriele Milhomem, Patrick Lohrann, Marcelo de Castro e Jocivan Sales | Foto: Reprodução

Força-tarefa investiga 4 assassinatos em Jacundá, envolvendo briga de facção. Três feridos, incluindo criança, estão hospitalizados.

Uma força-tarefa foi montada para investigar os quatro assassinatos ocorridos na noite do último domingo (7), em Jacundá, no sudeste do estado. Durante a ação criminosa, outras três pessoas também foram baleadas, entre elas uma criança de apenas 5 anos.

Os homicídios ocorreram entre 19h e 19h30 de domingo, em locais distintos, sendo dois no bairro Castanheira e outros dois no bairro Alto Paraíso, resultado de uma briga interna entre uma organização criminosa.

As vítimas fatais são: o casal Patrick Lohrann e Gabriele Milhomem, ambos de 21 anos; Marcelo de Castro Souza, de 25 anos e Jocivan Sales dos Santos, de 44.

Das três vítimas baleadas, duas encontram-se internadas no Hospital Regional do Sudeste do Pará. Amanda Vitória da Silva Mendonça foi baleada na cabeça e encontra-se em estado gravíssimo.

Já a criança de 5 anos foi alvejada com um tiro nas costas e outro na mão. Ela estava na UTI pediátrica do Hospital Regional, mas melhorou e já foi levada para a enfermaria.

CÚPULA DA SEGURANÇA

Na manhã da última segunda-feira (8), a cúpula da Segurança Pública do Estado, integrada pelo secretário de Segurança e Defesa Social, Ualame Machado, pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, e pelo delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, chegaram a Jacundá para acompanhar de perto as ações de segurança que foram reforçadas com 30 agentes especializados.

BRIGA INTERNA FACÇÃO

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, informou que desde o início do mês, quando a polícia local, tanto Militar quanto a Civil, fizeram algumas grandes apreensões de drogas e algumas prisões, em especial da principal liderança de um grupo criminoso que atua no município, houve uma instabilidade interna dentro dessa organização.

“Então, a partir dessa briga interna tanto pela liderança da organização quanto pela perda e dívida dessa droga, desencadeou-se uma disputa interna entre eles, o que infelizmente ocasionou essa situação. Então, o que há de se ressaltar é que infelizmente as quatro pessoas que vieram a óbito ou eram faccionadas ou tinham alguma relação com o uso de droga. No entanto, em relação às outras três que foram atingidas por disparos, algumas delas não tinham qualquer relação com esse fato, e infelizmente estavam no local no momento do ocorrido”, explicou Ualame.

INVESTIGAÇÕES

Ualame Machado acrescentou ainda que “as investigações continuam, já estando bem adiantadas, com uma investigativa bem traçada para que possamos em breve dar uma resposta e, também, garantir o aporte da segurança pública, com agentes, helicóptero e toda a estrutura sendo disponibilizada para o município de Jacundá, para que as equipes possam trabalhar”.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/16:22:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...