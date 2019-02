Aeroporto de Belém recebe sistema de autodespacho de bagagem

Outras seis capitais vão desfrutar do serviço. A previsão de funcionamento é no início do ano que vem.

O Aeroporto Internacional de Belém é um dos sete que receberão o sistema de auto despacho de bagagens, o que servirá para aprimorar o atendimento aos passageiros e otimizar a infraestrutura dos aeroportos. O primeiro a receber a nova facilidade será o do Recife (PE), que contará com pontos de autodespacho estrategicamente espalhados pelo aeroporto no começo do segundo semestre. Os outros seis aeroportos – Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Curitiba (PR), Belém (PA), Goiânia (GO) e Maceió (AL) – receberão os sistemas até o final deste ano e no começo do primeiro trimestre de 2019.

O autodespacho de bagagem é uma solução já adotada em diversos aeroportos do mundo. Nos terminais da Infraero – a primeira operadora de aeroportos do Brasil a implementar a solução de autodespacho de bagagem (Self Bag Drop) em sete terminais sob sua administração -,será permitido a realização do check-in nos terminais de autoatendimento e despacho de malas de maneira rápida e fácil, além de melhorar a capacidade de atendimento do aeroporto e das empresas aéreas. Com menos tempo de espera, otimização de espaço e estrutura e a possibilidade de redução de custos das companhias, a ferramenta será integrada com as facilidades do terminal e vai aproveitar as instalações já existentes. As condições de autodespacho observarão as políticas de cada companhia aérea.

“O passageiro terá a opção de ser atendido rápido e facilmente numa estrutura intuitiva e de fácil uso, permitindo o check-in e despacho da bagagem pelo próprio usuário, que poderá ser auxiliado por empregados das companhias aéreas em caso de dúvidas. Com isso, todo o sistema aeroportuário ganha e a Infraero se consolida como a maior operadora aeroportuária do Brasil”, afirma o presidente da empresa, Antônio Claret de Oliveira.

Já o check-in compartilhado será uma ferramenta que reunirá as plataformas das empresas aéreas num mesmo totem de autoatendimento, permitindo que o passageiro faça seu registro de embarque sem precisar enfrentar filas das companhias, o que otimizará os espaços e dará mais opção a quem embarca nos aeroportos da Infraero atendidos pela solução.

Além disso, a melhoria resultará no aperfeiçoamento da capacidade e de fluxos operacionais e comerciais, principalmente em hora pico; na melhoria da qualidade dos serviços com o uso de indicadores de desempenho dos níveis de serviços das companhias aéreas; e no aumento da confiabilidade de cobrança das empresas aéreas, inclusive para passageiros nacionais, internacionais e em conexão. “É uma ferramenta de gestão que permitirá otimizar a capacidade operacional e a infraestrutura disponível de seus aeroportos, resultando na melhoria da satisfação de todos os nossos clientes”, avalia o superintendente de gestão operacional, Marçal Goulart.

