Aeroportos de Marabá e Parauapebas serão ampliados com obras previstas para 2025

DA REDAÇÃO — Os aeroportos de Marabá e Carajás (Parauapebas), no sudeste do Pará, passarão por obras de ampliação e melhorias estruturais em 2025, conforme o cronograma estabelecido na concessão para a Aena. O terminal de passageiros de Marabá será ampliado de 1.800 m² para 3.600 m², enquanto o de Carajás passará de 800 m² para 2.500 m², com aumentos significativos nas áreas públicas, que serão expandidas em até 14 vezes.

No primeiro ano de administração, o Aeroporto de Marabá recebeu ações como sinalização renovada no terminal de passageiros e nas áreas de movimentação de aeronaves, reforma no prédio administrativo, manutenção de equipamentos de segurança e retrofit de carrinhos de bagagem.

Já no Aeroporto de Carajás, foram realizadas a recuperação do pavimento da pista de pouso, melhorias nas pinturas internas e externas, instalação de uma nova rampa de acessibilidade e reforço na vigilância.

Essas intervenções integram um plano maior que inclui outros aeroportos da rede concedida, como Santarém e Altamira, com investimentos previstos de R$ 4,5 bilhões. O objetivo é adequar a infraestrutura para atender à demanda crescente, modernizar os terminais e melhorar as condições de operação e atendimento aos passageiros.

