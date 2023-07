Após 10 anos, Zoológico no Pará relembra o Caso da Onça Juma

A manutenção desse representante da fauna selvagem brasileira em cativeiro requer um planejamento diferenciado de nutrição e de ambientação. Os nutrientes oferecidos devem conter carne (vermelha ou branca), vísceras (coração, fígado, rins e intestino) e ossos numa quantidade que não ultrapasse 10% do peso vivo do animal, no caso de um adulto. Por outro lado, o recinto deve abrigar, por exemplo, troncos, para que ocorra o afiamento das unhas. A onça-pintada está na lista brasileira dos animais selvagens ameaçados de extinção, fato ocasionado principalmente pela diminuição dos seus habitats e da caça predatória.

“Esse animal era alimentado com ração canina e pequenas porções de carne. Agora, após 10 anos, Juma já consegue se locomover melhor do que quando chegou. Portanto, como está em cativeiro e gasta pouca quantidade de energia, não é necessário ingerir porções generosas de nutrientes, mas precisa de todas estas proteínas. Por isso, a quantidade e qualidade dos itens que esses felinos utilizam na sua dieta é de responsabilidade exclusiva dos técnicos responsáveis pela nutrição desses ilustres representantes da fauna selvagem brasileira”, destaca Jairo Moura, médico veterinário do ZOOUNAMA.

Após chegar no Zoo, o mamífero foi bem acolhido e nutrido de forma adequada. Apesar de ter passado momentos difíceis, passou a viver em uma área totalmente adaptada para se sentir em casa. Para isso, foi montada uma jaula com árvores nativas e um tanque artificial para ela se refrescar, simbolizando os riachos e igarapés.

A onça tinha aproximadamente um ano e nove meses quando chegou em Santarém. Sua alimentação era à base de carne bovina misturada com ração canina, o que prejudicou seu crescimento. Juma possui uma patologia chamada de atrofia membrana, que encurta os ossos, deixando-os fracos pela ausência de nutrientes responsáveis pelo desenvolvimento na primeira infância, no início de sua vida.

O espaço a céu aberto tem várias espécies de animais silvestres, entre repteis, mamíferos e aves, mas um dos mais antigos e queridinho dos visitantes é a onça-pintada Juma. Vinda do município de Pacajá, região da Transamazônica, na rota de Altamira e Marabá, ela é foi vítima do tráfico ilegal de animais silvestres.

O Zoológico da UNAMA é um lugar onde as famílias se reúnem e têm a oportunidade de se conectar com a natureza e fauna amazônica. Além de trabalhar a conservação ambiental e estar localizado dentro da zona urbana do município de Santarém, Oeste do Pará, o ambiente ajuda na reabilitação e cuidados com animais vítimas de maus tratos ou que sofreram algum tipo de acidente.

