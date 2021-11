Affair de Marília Mendonça emociona a web ao falar sobre a cantora: ‘Estou sem chão’

(Foto: Reprodução / Instagram) – O cantor Matheuzinho, apontado a poucos dias como o novo affair de Marília Mendonça, emocionou a web ao compartilhar um texto falando sobre a artista após a sua morte.

Em seu perfil no Instagram, o baiano mostrou registros ao lado da cantora que ainda não tinham sido divulgados, em clima de intimidade, o que reforçou os rumores de que eles estavam dando início a uma relação.

No texto, Matheus conta sobre seu último encontro com Marília, momentos antes dela embarcar, e sobre a promessa feita pelos dois de se ver no domingo, após a agenda de shows.

“Hoje de manhã quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo, conversamos tanto essa madrugada né Fifi? Falamos sobre tudo!! Vivemos momentos lindos e felizes! ?? Você foi uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e sem dúvida uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de tê-la ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo”.

O rapaz, que também era próximo de Henrique Bahia e do tio de Marília, Abicelí Silveira Dias Filho, compartilhou registros com a dupla e uma mensagem:

“Eu não cansava de dizer o quanto admirava vcs, o coração do tamanho do mundo que vcs tinham e o tanto de amor, carinho e cuidado que vcs tinham com a Marília!”, escreveu.