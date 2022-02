Agência do Banco do Brasil é arrombada e ladrões levam cofre no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os assaltantes entraram pelo telhado, nos fundos da agência, tiraram uma telha e chegaram até a sala onde fica o cofre. Foi aberto um buraco na parede, ao que tudo indica, usaram maçarico para cortar o cofre. A fonte confirmou que um pé de cabra, boné vermelho e solado de tênis foram encontrados no local. (A informação é do portal Só Notícias)

A agência do Banco do Brasil em Vera (MT) foi arrombada, no final de semana, e o crime foi constatado, nesta segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, quando funcionários iniciaram o expediente. A informação que o cofre foi arrombado e uma certa quantia em dinheiro levada. O levantamento está sendo feito para comunicar a Polícia Civil.

