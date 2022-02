Homem é preso após ameaçar a esposa de morte em Moraes Almeida

Homem é preso pela PM após ameaçar a esposa de morte em Moraes Almeida (Foto:Divulgação PM)

Conforme Ocorrência atendida no domingo dia 20 de fevereiro de 2022, após a mulher Maria Tailine Pinheiro Soares da Silva, acionar a guarnição da polícia militar do PPD 103° do distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) no município de Itaituba, justamente para denunciar seu atual marido, Eder Junior Jesus da Silva. Segundo a mulher, seu marido lhe agrediu fisicamente, ela relatou a polícia que sofreu ameaças de morte por parte do esposo. Logo de imediato foram feitas as diligências na tentativa de prender o acusado. (Com informações da Tv online Itaituba)

No primeiro momento não ouve êxito, porém após a vítima ter sido informada por terceiros do possível paradeiro do acusado, acionou novamente a Polícia Militar, a PM com a vítima foram ao local informado, foi realizado a detenção do acusado, foi posteriormente conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Cívil na Cidade de Trairão para as providências cabíveis pela Lei Maria da Penha.

