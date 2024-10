Agricultor acha 700 moedas de ouro e vira milionário ‘do dia para noite’

Imagem ilustrativa de moedas Imagem ilustrativa de moedas – Foto: Pixabay

Agricultor encontrou tesouro de moedas de ouro na própria propriedade

Um agricultor norte-americano encontrou um tesouro enterrado na própria fazenda: 700 moedas de ouro, que somam cerca de 3 milhões de euros em valor estimado.

O achado das moedas aconteceu enquanto o fazendeiro trabalhava na lavoura, em uma área recém-arada da propriedade, localizada nos Estados Unidos.

O fazendeiro não podia imaginar que estava prestes a descobrir uma verdadeira coleção de moedas raras. Em um período de 45 minutos, ele desenterrou centenas de moedas de ouro.

Entre as moedas encontradas estavam as Águias Duplas de 1863, altamente raras e extremamente cobiçadas por colecionadores. Algumas dessas moedas podem valer até 4 mil euros cada.

Para não ser procurado e evitar visitas à propriedade, o fazendeiro não teve a identidade revelada e agora vai usufruir do lucro gerado pelas moedas.

Fonte: Redação ND , Joinville e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2024/09:23:11

